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Niederösterreich

Purkersdorf rüstet sich für Open-Air am 20. Juni

Am 20. Juni findet in Purkersdorf das traditionelle Open-Air-Konzert statt. Diesmal steht es ganz im Zeichen des 80. Geburtstags von Georg Danzer: Thomas Stipsits und Gäste werden Lieder des verstorbenen Künstlers interpretieren.
15.06.2026, 13:28

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Drei fröhliche Menschen in einer Bar, einer hält eine Gitarre, die anderen stehen daneben und lächeln.

Am Samstag, den 20. Juni, wird Thomas Stipsits gemeinsam mit seiner Band und Gästen wie Ina Regen, Norbert Schneider oder Monika Ballwein den 80. Geburtstag seines musikalischen Vorbilds Georg Danzer feiern. Da Georg Danzer im Wienerwald beheimatet war und Austria 3 im Szenelokal „Nikodemus“ von Veranstalter Niki Neunteufel gegründet wurde, besteht eine ganz spezielle Verbindung zu dem Ausnahmekünstler.

„Und es ist uns allen natürlich eine Herzensangelegenheit, Georg und sein musikalisches Schaffen zu feiern. Ehrensache, dass Thomas auch tatkräftige musikalische Unterstützung von einem sehr prominenten Überraschungsgast auf der Bühne bekommen wird“, sagt Niki Neunteufel wenige Tage vor dem Event.

Open Air Sommer Purkersdorf: Das Line-up ist da

Bitte öffentlich anreisen!

Ab 19 Uhr wird die Purkersdorfer Band „Grün2g“ den Abend eröffnen. Bandleader Wolfgang Grünzweig war unter anderem auch Gründungsmitglied der legendären Chefpartie von Ostbahn Kurti. Ab 20 Uhr legt dann Thomas mit Band los. Der Eintritt zum Purkersdorfer Open Air Sommer ist dank der Stadtgemeinde Purkersdorf wieder traditionell frei. Es wird empfohlen, gegen 18 Uhr aufs Gelände zu kommen, um sich einen guten Platz vor der Bühne zu sichern und auch öffentlich anzureisen. Die Bahnstation Purkersdorf Zentrum ist nur rund 150 Meter vom Konzertgelände entfernt. Das Konzert findet auch bei Schlechtwetter statt.

Für alle, die nicht direkt vor Ort dabei sein können, überträgt Radio NÖ das gesamte Konzert live.

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