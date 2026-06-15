Purkersdorf rüstet sich für Open-Air am 20. Juni

Am Samstag, den 20. Juni, wird Thomas Stipsits gemeinsam mit seiner Band und Gästen wie Ina Regen, Norbert Schneider oder Monika Ballwein den 80. Geburtstag seines musikalischen Vorbilds Georg Danzer feiern. Da Georg Danzer im Wienerwald beheimatet war und Austria 3 im Szenelokal „Nikodemus“ von Veranstalter Niki Neunteufel gegründet wurde, besteht eine ganz spezielle Verbindung zu dem Ausnahmekünstler.

„Und es ist uns allen natürlich eine Herzensangelegenheit, Georg und sein musikalisches Schaffen zu feiern. Ehrensache, dass Thomas auch tatkräftige musikalische Unterstützung von einem sehr prominenten Überraschungsgast auf der Bühne bekommen wird“, sagt Niki Neunteufel wenige Tage vor dem Event.