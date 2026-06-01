Im legendären "Kurvenwirt" in Purgstall wird bald wieder aufgekocht

Seit fünf Jahren bereits geschlossen, wird in Purgstall an der Erlauf der legendäre Kurvenwirt zu neuem Leben erweckt. Das traditionsreiche Ausflugsgasthaus in der Pöchlarnerstraße, am Eingangstor zum Ortszentrum, tauft sein neuer Betreiber Daniel Martinetz zum "Holzofenwirt" um.

Zuvor wird das Wirtshaus, das von Roswitha und Franz Steinmetz bis zu ihrer Pensionierung 40 Jahre lang als gepflegte Einkehr geführt wurde, vor dem Neustart umfassend saniert.

Gegen Jahresende ist die Neueröffnung geplant. Der gebürtige Wieselburger Martinetz bringt mehr als 20 Jahre Gastronomieerfahrung mit und war zuletzt fünf Jahre lang im Almhaus Hochbärneck tätig. Als "Holzofenwirt" setzt Martinetz bewusst auf traditionelle Wirtshausküche vom Ofen. Der Holzofen sorge für einen Geschmack, wie man ihn heute nur mehr selten kenne, sagt der angehende Gastronom. "Genau dieses Gefühl, wie früher bei der Oma, möchte ich meinen Gästen mitgeben", so Martinetz.