Im legendären "Kurvenwirt" in Purgstall wird bald wieder aufgekocht
Seit fünf Jahren bereits geschlossen, wird in Purgstall an der Erlauf der legendäre Kurvenwirt zu neuem Leben erweckt. Das traditionsreiche Ausflugsgasthaus in der Pöchlarnerstraße, am Eingangstor zum Ortszentrum, tauft sein neuer Betreiber Daniel Martinetz zum "Holzofenwirt" um.
Zuvor wird das Wirtshaus, das von Roswitha und Franz Steinmetz bis zu ihrer Pensionierung 40 Jahre lang als gepflegte Einkehr geführt wurde, vor dem Neustart umfassend saniert.
Gegen Jahresende ist die Neueröffnung geplant. Der gebürtige Wieselburger Martinetz bringt mehr als 20 Jahre Gastronomieerfahrung mit und war zuletzt fünf Jahre lang im Almhaus Hochbärneck tätig. Als "Holzofenwirt" setzt Martinetz bewusst auf traditionelle Wirtshausküche vom Ofen. Der Holzofen sorge für einen Geschmack, wie man ihn heute nur mehr selten kenne, sagt der angehende Gastronom. "Genau dieses Gefühl, wie früher bei der Oma, möchte ich meinen Gästen mitgeben", so Martinetz.
Er plant ein ganztägiges Wirtshausangebot mit Mittagsmenüs aus der regionalen bodenständigen Küche samt vegetarischen und veganen Speisen sowie einem Schanigarten in den Sommermonaten. Gerade der prächtige Gastgarten war auch unter der Familie Steinmetz ein großer Trumpf. Radfahrer oder Wanderer, die die Erlaufschlucht besucht hatten, legten hier gerne eine Rast ein.
Gründerpaket
Im Rahmen eines Leader-Projekts an der NÖ Eisenstraße, das Gründer-Projekte in ausgewählten Mitgliedsorten unterstützt, bekam Martinetz ein Gründerpaket zugesprochen. Eine Finanzspritze von 4.500 Euro und professionelle Hilfe bei Marketing und Betriebskonzept werden als Starthilfe beigesteuert. Auch ein Netzwerk starker Partner, von der Gründeragentur riz up bis zur NÖ Wirtschaftskammer, steht hinter der Initiative.
In Purgstall ist die Vorfreude auf den neuen Wirt jedenfalls groß. "Wirtshäuser sind wichtige Begegnungsorte und tragen wesentlich zu einem lebendigen Ortszentrum bei. Der neue Holzofenwirt ist eine wertvolle Ergänzung für das gastronomische Angebot bei uns", sagt der Purgstaller Bürgermeister Harald Riemer (ÖVP). Er rührt schon jetzt kräftig die Werbetrommel für die mit 27. Dezember geplante Eröffnung des Holzofenwirts.
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