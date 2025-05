Sechs Lokale im Ortszentrum: Gemeinde ruft im Sommer Fußgängerzone aus

Einrichten werde man aber nur eine temporäre Fußgängerzone, kündigt Riemer an. Los gehts am kommenden Samstag, ab da wird die zentrale Kirchenstraße für Autos bis zum 31. August an Samstagen und Sonntagen gesperrt. Die Fuzo-Regelung wird ausnahmsweise auch am Pfingstmontag gelten. Generell ist das Zentrum also in den nächsten Monaten an den Wochenenden von Samstag 12 Uhr bis Sonntag 19 Uhr für Automobile zu. Radfahrer dürfen im Schritttempo ein- oder durchfahren.