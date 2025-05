Russischer und US-amerikanischer Jazzer auf Friedensmission

Der Hintergrund ist die Erinnerung an die Nacht von 8. auf 9. Mai 1945, wo in Erlauf der sowjetische General Dmitri Dritschkin und der US-amerikanische General Stanley Reinhart das Kriegsende in Europa zelebrierten.

Jazz-Spektakel

Im heurigen Gedenkjahr treffen sich mit dem in New York geborenen Jon Sass und dem in Moskau geborenen Arkadi Fimowitsch Shilkloper wieder ein Amerikaner und ein Russe in Erlauf. Und auch diese beiden sind beseelt vom Wunsch nach Frieden in Europa. Das wollen sie mit einem gemeinsamen Jazz-Konzert auf der Bühne am Erlaufer Marktplatz beweisen.