Viertelfestival startet mit neuer Mostviertler Welle

Der rote Platzhirsch, Symbol des Viertelfestivals in Niederösterreich, äst in Mostviertler Orten. Am morgigen Freitagabend (20 Uhr) wird das Kultur- und Kunstspektakel in der Amstettner Remise mit einem großen Konzert eröffnet. Unter dem Motto „Die neue Mostviertler Welle“ treten Musiker und Gruppen wie Lou Asril, Sigrid Horn, "SarahBernhardt“, Tini Trampler, Litha, Gravögl und Dritte Hand auf.