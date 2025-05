Friedensfest, wo die Rote Armee und das US-Militär den Krieg beendeten

Es war ein Handschlag, dem im heurigen Gedenkjahr mehr symbolische Kraft zukommt als in vergangenen Jahren. Der sowjetische General Dmitri Dritschkin und der US-amerikanische General Stanley Reinhart besiegelten vor 80 Jahren in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai im kleinen Ort Erlauf einen Waffenstillstand. Dann feierten sie das Ende des Zweiten Weltkriegs.

Die Erinnerung an den freudigen Friedensakt katapultiert den Betrachter heute in Erlauf in die Jetztzeit. Die damaligen Protagonisten sind rund um das blutige Kriegstreiben in der Ukraine wieder Hauptdarsteller der Weltpolitik. Seit 30 Jahren pflegt die kleine Gemeinde Erlauf die Erinnerungs- und Friedenskultur. Zum 80-jährigen Gedenken wird am Wochenende wieder gefeiert.