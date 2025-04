Salven aus US-Kriegsflieger sorgen in NÖ noch nach 70 Jahren für Gänsehaut

Toni Hinterhofer, so hieß der unfreiwillige Schütze, aber auch Schaulustige und zahlreiche Boote und ihre Insassen am See blieben zum Glück unbeschadet. Sein Schock über die Feuerkraft der Bordkanone sei riesig gewesen, erzählte Hinterhofer bei der Ausstellungsvernissage. Das Wasser sei nur so gespritzt, als die Kugeln in den See einschlugen.

Geschockter Gendarm

Unvergesslich bleibe ihm aber auch noch der Schrei, den ein am Seeufer anwesender Gendarm ausstieß. Der Beamte war zuerst ebenfalls geschockt. "Aber dann hat er mich massiv zusammengeschissen“, erzählte Hinterhofer, der noch heute froh ist, dass seine Schüsse keine schlimmen Folgen hatten.