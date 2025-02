Purgstall: Ausstellung zu Schicksalsjahren

Gedenkjahre ziehen den Erlauftaler Lokalhistoriker und Publizisten Franz Wiesenhofer an wie das Licht die Motten. Das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 und die Gründung der Zweiten Republik vor 70 Jahren nimmt er zum Anlass für ein neues Projekt. In Purgstall wird er vom 24. März bis zum 13. April im Saal des Gästehauses Veronika die Ausstellung „Gedenkjahr 1945/55“ veranstalten.

Der Gründer des Purgstaller Feuerwehrmuseums und Initiator historischer Projekte rund um das k. u. k. Kriegsgefangenenlager in Purgstall will in der Schau die Zusammenhänge der Jahrzehnte rund um 1945/55 aufzeigen und die Geschehnisse im Bezirk Scheibbs beleuchten.