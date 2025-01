Nach der Ankündigung im letzten Herbst einen rigorosen Aktionsplan gegen den radikalen Islam zu schmieden, haben Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und ihr Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) einen umfassenden Maßnahmenkatalog präsentiert.

Es kommen Vorgaben und Absicherungen von Werten und Traditionen für Kindergärten und Schulen, Strafen für mitwirkungsunwillige Eltern und strenge Regelungen im Landesdienst. Außerdem sollen in Hinkunft eine eigene Beobachtungsstelle und ein neuer Sicherheitsrat für NÖ installiert werden, die radikale islamische Entwicklungen besonders in den Fokus nehmen.

Sorgen

Erschütternde Attentate in Deutschland oder der vereitelte Anschlag auf das Taylor-Swift-Konzert in Wien, wo der mutmaßlich verhinderte Attentäter in NÖ wohnte, seien Entwicklungen, die ihr große Sorgen bereiten, sagte Mikl-Leitner. Situationen im Alltag oder in den Schulen schüren die Sorge, "dass unser Land seine Identität verliert“, beschrieb Mikl-Leitner weiters. Weshalb sie an radikale Verfechter des Islams die Botschaft richte: "Für euch gibt es keinen Platz in Niederösterreich.“

Um gefährliche Parallelgesellschaften zu verhindern, sei es notwendig, "unsere Bräuche und Traditionen für die Zuwanderer sichtbar, erlebbar und damit auch verständlich zu machen“, so Mikl-Leitner. Deshalb werde man im NÖ Bildungsplan für die Kindergärten Feste und Bräuche, wie Martins- und Nikolausfeste noch deutlicher fixieren und die Gleichstellung von Mann und Frau, sowie demokratische Prozesse stärker festlegen.