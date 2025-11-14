Alpen Bikepark: Mountainbikes lösen den Skisport am Schneeberg ab

Längst vorbei sind die Zeiten, in denen der alpine Skisport am Schneeberg eine große Bedeutung hatte. Schneearme Winter sorgten zuletzt für eine Gästeflaute in der kalten Jahreszeit. Deshalb überlegen Touristiker und das Land Niederösterreich für solche einstigen Tourismushochburgen neue Nutzungskonzepte. In Puchberg am Schneeberg im Bezirk Neunkirchen erwartet man schon ab dem kommenden Jahr ein ähnliches Tourismuswunder wie einige Kilometer weiter in St. Corona am Wechsel.

Ehemaliges Skigebiet wird zu Bikepark Nachdem 2014 dort die maroden Skilifte abgebaut wurden, hat man mit dem Mountainbikepark Wexl Trails und der Erlebnisarena samt Sommerrodelbahn und Motorikpark auf ein Ganzjahreskonzept umgestellt. Das Resultat kann sich sehen lassen: 250.000 Besucher, 65.000 davon auf dem Mountainbike, bescheren der Wexl Arena im zehnten Jahr seit dem Bestehen einen Gästerekord. Puchberg am Schneeberg hat das ambitionierte Ziel, das noch zu überflügeln. Das ehemalige Skigebiet in Losenheim wird vom Land NÖ für 2,6 Millionen Euro zum Bikepark umgestaltet.

Die ersten Strecken sind bereits in die Landschaft gebaut

Vierersessellift wird umgebaut Die Bauarbeiten für den neuen Alpen Bikepark gehen im November in die Winterpause. "Wir schaffen ein Freizeitangebot, das weit über die Region hinausstrahlen wird. Der Park wird nicht nur Sport- und Naturbegeisterte anziehen, sondern auch einen wichtigen wirtschaftlichen Impuls für Hotellerie, Gastronomie und Nahversorgung in der Region setzen“, erklärt Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ).

Für heuer sind die geplanten Arbeiten an den Trails und Lines sowie am Riders Playground plangemäß abgeschlossen. Über den Jahreswechsel können sich die elf Kilometer langen Passagen nun setzen und werden schließlich im kommenden Frühjahr fertiggestellt. Die Eröffnung ist im Mai 2026 geplant. Aus Skilift wird Radlift Über den Winter wird die "4-erSesselbahn" für den Bike-Betrieb adaptiert. Die Zutrittssysteme werden modernisiert und der Lift soweit umgebaut, dass der Radtransport möglich ist. An den insgesamt 40 Sesseln wird seitlich eine Fahrradhalterung des Sesselbahnherstellers Doppelmayr montiert. Parallel werden die Arbeiten am neuen Bikeshop fertiggestellt.

Gemeinde musste keinen Cent zahlen Puchbergs Bürgermeister Christian Dungl sowie die Hotellerie und Gastronomie setzen riesige Erwartungen in den Bikepark. Der Ortschef hat freilich gut lachen. Die Gemeinde musste keinen Cent für den Umbau beitragen, die 2,6 Millionen Euro investiert zur Gänze des Land.

Bürgermeister Christian Dungl ist zuversichtlich: "Wir haben eine extrem gute Infrastruktur als Tourismusort."

Durch die Entwicklung in St. Corona am Wechsel weiß Dungl, was in Sachen Tourismus alles möglich ist. Er sieht sogar noch bessere Voraussetzungen als am Wechsel. "Wir haben eine extrem gute Infrastruktur als Tourismusort. Es gibt einen belebten Ortskern mit Geschäften und außerdem gut ausgebaute Hotels, Pensionen und selbstverständlich Gastronomie“, weiß Dungl. Derzeit verfügt Puchberg bereits über 1.200 Gästebetten. "Da sind Hotels, Gasthäuser, Schutzhütten und Privatvermieter eingerechnet", erklärt der Bürgermeister.