Schneeberg wird zum Alpen-Bikepark: Trails nehmen Form an

Es sind fast dieselben Vorzeichen wie ein paar Kilometer weiter auf dem Wechsel. Nach dem Beispiel der Wexl Arena in St. Corona/Wechsel soll auch bald in Puchberg am Schneeberg (Bezirk Neinkirchen) der Biketourismus florieren.

Dem einstigen Wintersportgebiet ist in den vergangenen Jahren aufgrund des klimatischen Wandels der Naturschnee ausgegangen. Die Topografie mit der geringen Höhenlage – die Talstation des 4er-Sesselliftes in Losenheim liegt auf 840 Meter Seehöhe – reicht für üppiges Skivergnügen einfach nicht mehr aus.

Weshalb man eine neue Strategie eingeschlagen hat. Mit dem Alpen Bikepark Schneeberg will das Land NÖ den Freizeittourismus am Schneeberg ab dem Frühjahr 2026 in eine neue Ära katapultieren.