Puchberg am Schneeberg: Wo Ritter und Burgfräulein leb(t)en

Die Burg Puchberg im Bezirk Neunkirchen wurde um das Jahr 1200 erbaut. Seit 1549 gehörte sie dem ursprünglich spanischen Adelsgeschlecht Hoyos, heute ist sie im Privatbesitz der Familie Thun-Hohenstein. In den 1950er Jahren pachtete die Gemeinde die Burg für einen Zeitraum von genau 99 Jahren, seit 2001 ist der Burgverein Puchberg Subpächter des Gemäuers.

Vier Gründungsmitglieder waren es am Anfang, heute zählt der Verein knapp 100. „Wir sind eine kleine Gruppe von Leuten, die sich in ihrer Freizeit mit dem Mittelalter beschäftigt. Unser Motto ist sogenannte ,Living History‘ – also erlebbare Geschichte“, erklärt Bichler. Der 53-jährige Polizist ist gebürtiger Puchberger. Sein Schulweg führte täglich an der Burg vorbei, als Jugendlicher kletterte er bei Nacht und Nebel verbotenerweise auf die Gemäuer. „Das hat wohl jeder Junge im Dorf mal gemacht“, schmunzelt er heute. Bichlers Leidenschaft fürs Mittelalter war also früh entdeckt. Er war auch derjenige, der den Verein ins Leben gerufen und die Burgruine aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt hat.

100.000 Euro wurden in den ersten Jahren in den Erhalt der Ruine gesteckt, abgesehen von unzähligen Urlaubsstunden und freiwilligen Handgriffen. Die Anlage wurde vermessen, dokumentiert und saniert. Heute kann die Burg gegen Voranmeldung besichtigt werden, Schulklassen können hier das Mittelalter hautnah erleben.