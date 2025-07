Psychiatrie mit Handlungsbedarf: Ministerin erkundet Therapiezentrum

Das baulich mächtige Ybbser Gesundheitszentrum, das aus einer Kaserne und einem mittelalterlichen Kloster entstanden ist, gehört zu den Kliniken des Wiener Gesundheitsverbunds. 680 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten hier in der Gesundheitsversorgung oder in der autarken Infrastruktur.

Im psychiatrischen Bereich werden Erkrankte über die Terminambulanz, in der der freiwillige Aufenthalt fixiert wird, aufgenommen. Die Aufenthaltsdauer in diesem Bereich ist mit maximal drei Monaten limitiert. Vor allem im Suchtbereich würden Betroffene immer wieder zur Behandlung zurückkommen, berichtete Primar Gruber der Gesundheitsministerin. Jährlich werden an die 950 Patienten allein in der Psychiatrie behandelt. Längere Wartezeiten auf eine Behandlung seinen die Regel, berichteten die Spitalsmanager.