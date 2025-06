Großer Bedarf an Kinder- und Jugendpsychiatrie im Burgenland

Vor wenigen Tagen eröffnete Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) in Neusiedl am See einen neuen Standort der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie. „Mit dem neuen Standort in Neusiedl steuern wir dem gestiegenen Bedarf entgegen und können den Betroffenen erstmalig eine wohnortnahe Anlaufstelle im Bezirk anbieten“, so der Landesrat.

Sieben Wochen liegen zwischen der Hiobsbotschaft und der Eröffnung eines neuen Standorts. „Ein Wunder ist geschehen“, sagt ein langjähriger Kenner der Kinder- und Jugendbetreuung im Burgenland verwundert zum KURIER.