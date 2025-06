ÖVP fordert Ausbau der Kinder- und Jugendpsychiatrie

Die ÖVP sieht dringenden Handlungsbedarf in der Versorgung psychisch belasteter Kinder und Jugendlicher. „Es gibt keine stationäre oder tagesklinische Einrichtung“, kritisierte Klubobmann Bernd Strobl am Montag. Die Folge seien monatelange Wartezeiten auf Facharzttermine und Therapieplätze.

Ein entsprechender Antrag wird am Donnerstag in der Landtagssitzung eingebracht. Darin enthalten ist auch die Forderung nach einem konkreten Versorgungsplan sowie einer strukturellen und personellen Neuaufstellung des psychosozialen Dienstes. Auch die ambulante Versorgung soll gestärkt werden. Landtagsabgeordnete Carina Laschober-Luif verwies auf den Amoklauf an einer Schule in Graz und betonte die Bedeutung frühzeitiger Betreuung.

SPÖ-Klubobmann Roland Fürst betonte in einer schriftlichen Stellungnahme, dass das Angebot im Burgenland schon jetzt stetig ausgebaut werde, um dem steigenden Bedarf Rechnung zu tragen. Im Krankenhaus in Eisenstadt stehe seit heuer ein Teil des Bettenkontingents der Kinder- und Jugendabteilung für psychosomatische Behandlungen zur Verfügung. Für stationäre Aufnahmen gebe es außerdem eine Kooperation mit den Kinder- und Jugendpsychiatrien in Hinterbrühl und Graz, so Fürst, der seinerseits den Bund und die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) in der Pflicht sah.