Doskozil muss sich im Oberwarter Spital behandeln lassen

Zur Nachbehandlung seiner im Herbst erlittenen Lungenentzündung habe sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil am Montag in die Klinik Oberwart begeben, teilte sein Büro am Montagnachmittag mit.

Bei einer Kontrolluntersuchung in der Klinik sei festgestellt worden, dass sich durch die Lungen- und Rippenfellentzündung im November abgekapselte Flüssigkeit im Brustkorb gebildet hat, die nun mittels Drainage entfernt wird.