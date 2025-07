Das jüngste Urteil des Verfassungsgerichtshofes über die Möglichkeit zur Rückforderung von Mieterhöhungen bei automatischer Anpassung an die Inflation liegt der heimischen Immobilienwirtschaft schwer im Magen. Denn es dürfte auch bedeuten, dass künftige Mieterhöhungen damit eingefroren wären oder zumindest anders geregelt werden müssen.

Besonders teuer für die Vermieterseite wären aber die Rückforderungen zu viel bezahlter Mieten, vor allem deshalb, weil ja die Gruppe der Betroffenen so groß ist. Die zuständige Konsumentenschutzministerin Korinna Schumann (SPÖ) bestätigte am Montagabend in der ZiB2, dass Mietern mit entsprechenden Verträgen nun der Klagsweg offen stehe.