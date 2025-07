Gesetz darf Wertsicherungsklauseln in Mietverträgen laut VfGH untersagen

Das Konsumentenschutzgesetz (KSchG) darf gewisse Wertsicherungsklauseln in Mietverträgen untersagen. So entschied jüngst der Verfassungsgerichtshof (VfGH), wie er am Freitag per Aussendung mitteilte. Zwei Immobilienunternehmen hatten die Aufhebung entsprechender Bestimmungen im Konsumentenschutzgesetz beantragt, blitzten damit aber vor dem VfGH ab.