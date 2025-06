Täter und Opfer? Vorbestrafter träumte von Karriere als Jachtunternehmer

Doch am Donnerstag ist zunächst der Angeklagte am Wort. Und der fünffach einschlägig Vorbestrafte bekennt sich nur zur Urkundenfälschung in einigen Fällen schuldig. Mehrere Kontoauszüge und Schecks - etwa jenen einer kanadischen Bank über 6 Millionen Euro - soll er seinen "Investoren" vorgelegt haben, um sie bei Laune zu halten. Als Begründung, warum ihnen kein Geld ausbezahlt wurde, erfand er ein E-Mail der österreichischen Finanzmarktaufsicht, in dem ihm diese Auszahlung offiziell untersagt wird.

"Hatte nie eine Betrugsabsicht"

All das habe er aber nur im Bemühen getan, den Schaden möglichst gering zu halten, sagt seine Verteidigerin. "Er hat versucht, die Löcher so gut zu stopfen, wie es ihm möglich war. Er selbst hatte nie eine Betrugsabsicht, ihm wurde ein Geschäftsmodell vorgeschlagen, für das er Geld eingesammelt hat. Derjenige, dem er dieses Geld übergab, hat sich damit aber abgesetzt", behauptet die Rechtsanwältin.