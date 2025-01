Wirre Verschwörungstheorien: Elffach Vorbestrafter in Anstalt eingewiesen

Als er trotz mehrmaliger Ermahnung auch die Staatsanwältin während der Verlesung der Anklage mehrfach unterbricht, hat die Richterin genug. Sie lässt den elffach Vorbestraften , der von Justizwachebeamten aus der Haft vorgeführt wurde, aus dem Gerichtssaal bringen. "Ich will sowieso nicht mehr mit Ihnen reden. Ich nehme Sie nicht ernst", ruft dieser am Weg nach draußen.

Lang hält dieser Vorsatz allerdings nicht an. Als er zurück in den Saal gebracht wird, um zu den Vorwürfen befragt zu werden, wiederholt er seine Anschuldigungen erneut, fällt wieder ständig der Richterin - und sogar seiner eigenen Pflichtverteidigerin - ins Wort. Er werde von seiner Mutter zuhause festgehalten. "Sie spielt meine Sachwalterin, aber ich will arbeiten, meine Hände sind gesund", echauffiert er sich. "Mein Bruder nimmt mit ihr im Keller Drogen", lautet ein weiterer Vorwurf. Oder: "Meine Schwester stiehlt mir meine Hose".

Attacke in Automatenshop

Dass er in einem Automatenshop in Wiener Neustadt einen Kunden attackiert, verletzt und ihm die Geldbörse mit mehr als 800 Euro Bargeld gestohlen habe, bestreitet der 34-Jährige. Nicht nur vom Opfer, das einen Nasenbeinbruch und Hämatome erlitt, wird er aber schwer belastet, sondern auch von Zeugen des Vorfalls sowie durch eine Tonaufzeichnung.