Prozess um Pflegeskandal: „Werden Bewohnern Teufel austreiben“

Spätestens als Rechtsanwalt Stefan Gloß am Mittwoch neue Beweisanträge im Umfang von zehn A4-Seiten zu verlesen begann, war klar, dass die Aufarbeitung des Pflegeskandals von Kirchstetten in Niederösterreich auch noch im kommenden Jahr weitergehen wird. Seit mehr als vier Jahren wird nun schon in der Causa ermittelt.

"Lange genug geschwiegen"

Bevor der Prozess vertagt wurde, waren mehrere Zeugen am Wort. Unter anderem wurde eine ehemalige Kollegin der vier Angeklagten (im Alter von 30 bis 56 Jahren) befragt. Wie berichtet, wird dem Quartett vorgeworfen, dass sie Heimbewohner gequält und vernachlässigt haben sollen. Auch der Verdacht des sexuellen Missbrauchs steht im Raum. Im Fall einer Verurteilung drohen bis zu zehn Jahre Haft.

„Ich habe lange genug geschwiegen“, sagte die 46-jährige Zeugin. Schließlich habe sie sich aber doch entschieden, „den Spieß umzudrehen“ und die Missstände ans Licht zu bringen. Davor will sie Beweismaterial in einer dienstlichen WhatsApp-Gruppe gesammelt haben. Als Pflegehelferin hatte sie zunächst auf einer anderen Station begonnen, im Februar 2016 wechselte sie auf jene Abteilung, in der auch die vier nun Angeklagten tätig waren.