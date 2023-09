Prozess um getötete Ehefrau in Niederösterreich vertagt

Der Prozess um die Tötung einer 57-Jährigen in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) ist am Dienstag in Wiener Neustadt erneut vertagt worden. Fortgesetzt wird die Geschworenenverhandlung laut Gerichtsangaben am 5. Dezember. Angeklagt ist ein 65-Jähriger, der seine Ehefrau umgebracht haben soll. Er gestand am ersten Prozesstag die Tat, seitens der Verteidigung wird auf Totschlag plädiert.

"War nicht Herr meinerselbst"

Der Beschuldigte soll die 57-Jährige am 24. August des Vorjahres in den Morgenstunden mit 15 wuchtigen Schlägen mit einem Spitzmeißel gegen den Kopf getötet haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Das Opfer starb an einem Schädel-Hirn-Trauma. Der Angeklagte selbst berichtete bei seiner Einvernahme im Juni, dass er von seiner Frau am Morgen des 24. August zurückgewiesen und gekränkt bzw. gedemütigt worden sei. Resultat sei eine Art Aussetzer gewesen: "Ich war nicht Herr meiner selbst." Mehrmals habe er daraufhin mit der Waffe auf den Hinterkopf der Frau eingeschlagen, gab der 65-Jährige zu.

➤ 64-Jähriger erschlug Ehefrau mit Meißel: "Mein Hirn hat ausgelassen"