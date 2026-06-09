Polizeitrick: Pole sammelte fast 400.000 Euro "Kaution" ein

Die Betrugsmasche ist seit Jahren bekannt. Und doch finden sich immer noch Opfer des "Polizeitricks" internationaler Verbrecherorganisationen. Bevorzugt älteren Personen wird per Telefonanruf vorgegaukelt, ein naher Angehöriger habe einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht und sitze deshalb hinter Gittern. Nur die rasche Bezahlung einer Kaution würde ihm eine längere Haftstrafe ersparen. Die Summe sei bar an einen Beamten zu übergeben, der diese von der Wohnadresse der Opfer persönlich abhole. Tatsächlich wechseln auf diesem Wege immer wieder Beträge von bis zu 100.000 Euro - oder sogar mehr - die Besitzer.

Hintermänner auszuforschen ist dabei so gut wie unmöglich, weil diese über Call-Center in Ländern operieren, die mit österreichischen Behörden bei der Aufklärung der Straftaten kaum zusammenarbeiten. Geschnappt werden können aber wenigstens ab und zu jene Geldboten, die für die Abholung der Beute zuständig sind. Ein solcher wurde nun am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt - nicht rechtskräftig. Fast eine Million Euro gefordert Der 23-jährige Pole hatte sich in sieben Fällen als Polizeibeamter oder Gerichtsmitarbeiter ausgegeben und insgesamt fast 400.000 Euro eingesammelt. Gefordert hatten die Verbrecher sogar fast eine Million Euro, weil ihre Opfer aber nicht so viel Geld auftreiben konnten, gaben sie sich mit weniger als der Hälfte zufrieden. Als versuchter Betrug angeklagt war aber trotzdem die gesamte Summe. Dass er für eine kriminelle Organisation arbeite, habe er nicht gleich erkannt, beteuerte der bisher gerichtlich Unbescholtene. Nach seiner Matura habe er als Kurierfahrer Geld verdient und sei auf einer polnischen Homepage auf eine Stellenanzeige gestoßen, die "zu gut war, um wahr zu sein", wie er erzählte. 400 Euro pro Fahrt seien in Aussicht gestellt worden. Wofür? "Ich sollte Pakete von Kunden des Unternehmens abholen, hat man mir gesagt."