Flucht aus Gefängnis in NÖ: Polizeihund Nox stellte Häftling im Wald

Die Justizanstalt Schwarzau am Steinfeld ist dem Grunde nach ein Frauengefängnis. In einem separaten Bereich der Anstalt verbüßen aber auch einige Männer ihre Haftstrafe.

Vor wenigen Tagen hat einer der männlichen Insassen einen Versuch unternommen, aus der Haft zu fliehen. Die Justizanstalt Schwarzau am Steinfeld verständigte am 30. Mai gegen 07.40 Uhr die Polizei, da aus dem Gelände der Anstalt ein Strafgefangener in Richtung Kirchenplatz geflohen war.