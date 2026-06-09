Flucht aus Gefängnis in NÖ: Polizeihund Nox stellte Häftling im Wald
Die Justizanstalt Schwarzau am Steinfeld ist dem Grunde nach ein Frauengefängnis. In einem separaten Bereich der Anstalt verbüßen aber auch einige Männer ihre Haftstrafe.
Vor wenigen Tagen hat einer der männlichen Insassen einen Versuch unternommen, aus der Haft zu fliehen. Die Justizanstalt Schwarzau am Steinfeld verständigte am 30. Mai gegen 07.40 Uhr die Polizei, da aus dem Gelände der Anstalt ein Strafgefangener in Richtung Kirchenplatz geflohen war.
Es wurden umgehend Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung zahlreicher Bezirkskräfte, der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) und einer Streife der Polizeidiensthundeinspektion Wiener Neustadt eingeleitet.
Hund hatte den richtigen Riecher
Im Zuge der Alarmfahndung konnte der geflüchtete Strafgefangene gegen 10.50 Uhr in einem nahegelegenen Waldgebiet östlich der Bundesstraße 54 durch den Polizeidiensthund Nox aufgestöbert und durch Polizisten festgenommen werden. Die Person wurde in die Justizanstalt zurückgebracht.
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