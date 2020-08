Prozess nach Bluttat in Wr. Neustadt: Messerstich in den Hals

Es waren ein paar Millimeter, und die Halsschlagader wäre durchtrennt gewesen. „Es ist eine positive Fügung des Schicksals, dass das Opfer hier sitzt und heute aussagen kann“, erklärt Opfervertreter Wolfgang Blaschitz.

Eine Messerattacke im beliebten Wiener Neustädter After-Hour-Lokal „Café Premiere“ hatte nicht nur ein von der Politik gefordertes Waffenverbot zur Folge. Am Dienstag musste sich der tatverdächtige syrische Asylwerber Abdullah S. (21) wegen versuchten Mordes vor den Geschworenen am Landesgericht Wiener Neustadt verantworten.

Der in seiner Heimat zunächst als Optiker ausgebildete und danach vom Armeedienst desertierte Syrer, ist im Umgang mit Messern anscheinend geübt. Er wurde bereits vor der Bluttat am 15. September des Vorjahrs wegen Körperverletzung mit einer Stichwaffe verurteilt, allerdings nicht abgeschoben. Wie die Zuhörer erfuhren, hatte er in besagter Nacht Bier, Wodka und Whiskey getrunken und reichlich Marihuana geraucht. Ob sich das mit seinem Glauben vereinbaren lasse, wollte der vorsitzende Richter Hans Barwitzius vom Angeklagten wissen. „Ich bin nicht religiös“, so die knappe Antwort.

Abdullah S. sei in dem Nachtlokal deshalb aufgefallen, weil er einige junge Frauen belästigte und gegen ihren Willen betatschte. Für den Angeklagten war es anders: Er wollte sich nur mit ihnen unterhalten und Spaß haben.

In der von Alkohol, Drogen und lauter Musik aufgeheizten Stimmung hatte sich der 21-Jährige allerdings die falsche Frau ausgesucht. Abdullah S. hatte auf die Freundin des 38-jährigen Türstehers des Nachtlokals ein Auge geworfen. Als er begann, zutraulich zu werden, sei Markus H. dazwischen gegangen.