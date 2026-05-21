Ehemaliger Freund widerspricht Beran A. als Zeuge mehrfach

Vierter Tag im Prozess gegen Beran A. wegen des mutmaßlich verhinderten Terroranschlags auf ein Taylor Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Am Donnerstag stand am Landesgericht Wiener Neustadt ein weiterer "Nachwuchsterrorist" im Mittelpunkt: Luca K., selbst im Vorjahr wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation zu zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt. Der ehemalige Freund von Beran A. sitzt ebenfalls seit August 2024 in Haft. Er galt nach Bekanntwerden der Anschlagspläne und den Absagen der Taylor-Swift-Konzerte als Komplize von A., ihm konnte letztlich aber keine Beteiligung nachgewiesen werden. Im Jänner wurde er jedoch nach einer Gewaltattacke gegen mehrere Männer im Juli 2024 noch zu einer sechsmonatigen Zusatzstrafe verurteilt.

Luca K. widersprach den Aussagen seines ehemaligen Freundes am Donnerstag mehrfach. Beran A. hatte behauptet, K. davor gewarnt zu haben, zum Konzert zu gehen. „Daran kann ich mich nicht erinnern“, sagte dieser nun als Zeuge. Er sei nicht gewarnt worden und habe auch nichts von den Anschlagsplänen gewusst. "Keine Terrorzelle" Der 19-Jährige wäre für den Bühnenaufbau im Ernst-Happel-Stadion zuständig gewesen. Er habe Beran A. gefragt, ob auch er beim Konzert arbeiten möchte. „Ich habe aber alle meine Freunde gefragt“, relativierte er. Beran A. hatte angegeben, er habe die Mitarbeit beim Konzert dazu nutzen wollen, sich ein Bild vor Ort zu machen. Dass sie ihren Bekannten Hasan E. zu einem Anschlag in Mekka motiviert haben sollen, bestreiten Beran A. und der mitangeklagte Arda K. weiterhin. Ihr ehemaliger Schulfreund sitzt mittlerweile in Saudi-Arabien in Haft, nachdem er in Mekka mehrere Sicherheitsbeamte mit einem Messer schwer verletzt hat.