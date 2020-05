Prozess: 16-jährigen Freund erstochen

Kann man bei 14 Messerstichen in Herz, Brust und Kopf von Notwehr sprechen? "Wenn man die Vorgeschichte kennt, dann schon. Es gab ein markantes Autoritätsverhältnis. Der Angeklagte ist unterdrückt worden. Er hat sich gefürchtet und zugestochen", erklärt Rechtsanwältin Evamaria Sluka-Grabner. Sie verteidigt jenen 18-Jährigen, der nach durchzechter Nacht am 27. März in Weigelsdorf, Bezirk Baden, seinen 16-jährigen Freund Stefan Schobl mit 14 Messerstichen getötet hat.



Staatsanwältin Petra Harbich sprach beim Prozessauftakt am Dienstag am Landesgericht Wr. Neustadt davon, dass das Opfer "niedergemetzelt" wurde. Die Messerstiche seien tatsächlich mit großer Wucht ausgeführt worden, erklärt Gerichtsmediziner Wolfgang Denk. Tatort war ein Feldweg in Weigelsdorf in der Nähe des Bahnhofes. Stefan Schobl wollte nach einer Partynacht am Morgen mit dem Zug nach Hause fahren. Weil er sich nicht auskannte, verlangte er, vom Angeklagten Georg O., begleitet zu werden. Schon zuvor war es zu einem Streit zwischen den beiden gekommen. Das spätere Opfer verpfiff via Telefon seinen Freund bei der Polizei, weil dieser eine Scheibe demoliert hatte.



Kurz darauf verlor der als aggressiv bekannte 16-jährige beim Elternhaus von Georg O. die Beherrschung. Er trat gegen das Gartentor und wurde vom Großvater des Täters zur Rede gestellt. Während O. aus der Küche zwei Red Bull holen wollte, läutete Schobl plötzlich Sturm. "Er war aggressiv. Ich hatte Angst und habe mir ein Küchenmesser genommen", schildert der Angeklagte.