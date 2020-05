Provokation wurde Gästemagnet

„Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung, besonders mit dem Hotel. Bei der Erlebniswelt muss man immer wieder etwas umgestalten. Die hat 70.000 Besucher im Jahr. Jetzt arbeiten wir an einem neuen LED-Beleuchtungskonzept“, erzählen Nidetzky und seine Frau Tuula, die das Projekt anfangs gegen Widerstände verwirklicht haben. In Zusammenarbeit mit der Winzerfamilie Steininger und Raiffeisen.

Das einzige, was stört: Dass die Stadt immer größere Wohnhäuser näher und näher an den Monolithen und das gut ausgelastete 82-Betten-Hotel heran rücken ließ. So vermissen einige Hotelgäste den ungetrübten Weingarten-Blick. „Aber näher kann keiner heran“, sagt Tuula Nidetzky.

In der Stadt haben viele die Auswirkungen bemerkt. Auch die Vorzeigegärten Arche Noah und Kittenberger haben von der Frequenz profitiert und sind selber Gäste-Zugpferde geworden.

Aber wie ist steht es mit Kleinunternehmen? „Ich habe schon den Eindruck, dass einfach mehr Menschen als früher bei uns unterwegs sind. Man merkt es nicht im Umsatz, aber immer wieder kommen neue Leute ins Geschäft“, findet Boutiquen-Besitzerin Eva Gehringer.