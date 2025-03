Protestschilder in Stockerau: Au-Bewirtschaftung scheidet die Geister

Kaum war der Tagesordnungspunkt angesagt, schnellten in den Zuhörerreihen der Gemeinderatssitzung in Stockerau die Protestschilder hoch. Die Bürgerinnen und Bürger wollten ein Zeichen gegen die forstwirtschaftlichen Maßnahmen im Naturschutzgebiet Au setzen, die schon seit Jahren immer wieder in die Kritik geraten.