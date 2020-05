Proteste gegen Trassen-Abriss

Aufatmen bei den Eisenbahnfreunden. Der Nostalgiebahnverein Club 598 mit seiner weit über 100 Jahre alten Dampflok Yv2 darf weiter auf den zur NÖ Verkehrsgesellschaft NÖVOG gehörenden Schienenresten der Ybbstalbahn verbleiben. Weil der Club 598 schon mehrere Termine zur Räumung des Waidhofener Lokalbahnhofes, dort stehen historische Loks und Waggone, verstreichen ließ, drohte , wie vom KURIER berichtet, Mitte Oktober die erste Zwangsräumung.

Bei einem Treffen zwischen NÖVOG-Chef Gerhard Stindl und Club 598-Obmann Siegfried Nykodem wurden neue Vereinbarungen getroffen. Nykodem verpflichtete sich das Gelände des Lokalbahnhofs bis 30. November zu räumen. Dort drängt die Zeit, weil ein Bauträger für die Stadt Waidhofen ein neues Sicherheitszentrum errichten will. Stindl gestand dem Verein zu, seine Bahnraritäten bis 2014 am Waidhofener Hauptbahnhof zu parken. Auch die Nutzung der Remise in Ybbsitz ist bis zum Vorliegen eines Nutzungskonzeptes erlaubt. Auf einem Grund neben dem Lokalbahnhof plant der Club 598 eine Art Eisenbahnmuseum.