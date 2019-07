Protest in NÖ: Hunderte Traktoren legen Grenzübergang lahm

Um 7 Uhr Früh rollte eine Armada an Traktoren auf den sonst so beschaulichen Grenzübergang Fratres im Waldviertel zu. Dort, an der tschechischen Grenze, demonstrierten hunderte Forstwirte Donnerstagfrüh gegen die steigenden Holzimporte. 150 landwirtschaftliche Fahrzeuge legten den Grenzübergang lahm.