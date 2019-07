Forstwirte lassen die Traktoren auffahren

„Kein Forstwirt kann verstehen, warum in unseren Wäldern das geschlagene Holz liegen bleibt, während zeitgleich fest aus dem Ausland importiert wird“, wettert Eduard Köck, Landwirt, Bundesrat und Bauernbund-Bezirkschef. Darum sei es jetzt an der Zeit, „das deutlich aufzuzeigen“, argumentiert er die anstehenden Proteste. Die Lage sei dramatisch, das könne er am eigenen Bestand festmachen: „Unser Wald, der einmal 700.000 Euro wert war, wird in zwei Jahren nur mehr 250.000 Euro wert sein.“ Außer der vielen und auch anstrengenden Arbeit bleibe seiner Familie damit nichts.