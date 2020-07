Protest gegen Neurologie-Aus

Tatsächlich befürchten die Betriebsräte mit der Umstrukturierung auch eine Verminderung der Neurologie-Betten im gesamten Mostviertel und damit eine Verschlechterung der medizinischen Versorgung. Im regionalen Strukturplan sei zwar die Verringerung der Neuro-Betten von 125 auf 100 vorgesehen. Doch mit der geplanten Aufsplittung käme man mit 30 Betten in Melk und 52 Akut-Betten in Amstetten lediglich auf 82. Eine Verschlechterung der Patientenversorgung, die auch die Neurologie–Primaria Susanne Asenbaum-Nan bei der Versammlung in ihrem Statement befürchtete.

„Deshalb wollen wir erreichen, dass es auch in Mauer weiterhin eine Neurologie gibt“, kündigte Maschat an. „Wir werden uns Gesprächen natürlich nicht verschließen“, sagte auch Schoder. Er erhielt von den Versammlungsteilnehmern das klare Mandat, weiter um den Neurologie-Standort zu kämpfen. Die Protestunterschriften aus der Region werden zu gegebener Zeit an die Landesregierung übergeben.