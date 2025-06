Promis als Autoren: 400 Seiten beleuchten Wandel einer Region

Die Entstehung des Buches begann vor eineinhalb Jahren mit einer Idee von Hans Tomsich , der ursprünglich nur über den Gewerbepark in Lanzenkirchen schreiben wollte. Doch die Anregung von Hans Rädler , die Region umfassender zu betrachten, führte zu einem viel größeren Projekt. "Wenn du deiner 35-jährigen Laufbahn als Journalist die Krone aufsetzen willst, dann mach gleich was Großes“, motivierte Rädler Tomsich zu der Mammutaufgabe.

Das Werk spannt den Bogen über die Region im Südosten Niederösterreichs, insbesondere die Bucklige Welt und die Stadt Wiener Neustadt . Der Fokus liegt auf den letzten drei Jahrzehnten, in denen sich die Gemeinden rund um die Therme Linsberg Asia – Bad Erlach, Katzelsdorf und Lanzenkirchen – rasant entwickelt haben. Wie die prominenten Autoren erklären, verbindet das Buch "politische, wirtschaftliche und kulturelle Themen mit beeindruckenden Naturaufnahmen und zeigt die vielfältigen Schönheiten und Errungenschaften der Region".

Thermalwasser-Fund in Bad Erlach: Peter Aigner (GF Therme Linsberg Erschließungs- und EntwicklungsgmbH), Bürgermeister a.D. Hans Rädler (Marktgemeinde Bad Erlach), Bürgermeisterin Bärbel Stockinger (Marktgemeinde Bad Erlach), Landeshauptmann a.D. Erwin Pröll, Bürgermeister Klaus Schneeberger (Stadt Wiener Neustadt) im Jahr 2024 bei der Enthüllung des Gedenksteins mit dem Bohrkopf anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Thermalwasserfundes in Bad Erlach

Neben den Herausgebern Rädler und Tomsich konnte eine weitere Persönlichkeit für das Projekt gewonnen werden. Erwin Pröll, der als ehemaliger Landeshauptmann Niederösterreichs an der Entwicklung der Region und der Entstehung der Therme Linsberg sowie der Leitbetriebe beteiligt war, ließ es sich nicht nehmen mitzuwirken. Seine Einschätzung: "Diese drei Gemeinden sind für mich das Beispiel einer gelungenen Regionsentwicklung für ganz Niederösterreich.“

Land NÖ hatte den richtigen Riecher

Pröll hebt die Bedeutung der Dorferneuerung in Katzelsdorf in den 1980er-Jahren hervor, die den Grundstein für nachhaltige Entwicklung legte. Die Gemeinde Lanzenkirchen setzte 1993 mit dem Gewerbepark den Startschuss für den wirtschaftlichen Aufschwung, während in Bad Erlach die Therme Linsberg zu einem bedeutenden Tourismus- und Wirtschaftsfaktor wurde – mit voller Unterstützung des Landes NÖ.

Das 400 Seiten starke Buch sei mehr als nur eine regionale Chronik: Es zeige, wie gezielte Maßnahmen, Innovationen und gemeinsames Engagement eine Region transformieren können, so die Autoren.