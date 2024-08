Projekt "Stadt Land MUT": Wo Hilfe auf fruchtbaren Boden fällt

Alles begann im Jahr 2021 , mit einer Idee und einer bunten Mischung an Samen, die in Obersiebenbrunn (Bezirk Gänserndorf) ausgebracht wurde. Mittlerweile sprießt es am Feld des sozialen Vereins MUT , auf dem auf 2.200 Quadratmetern Biogemüse und -kräuter angebaut werden. Darüber freuen können sich jene Menschen, die Tag für Tag gegen die Armut kämpfen – und zwar kostenfrei.

Und heuer läuft die Ernte des Projekts „Stadt Land MUT“ besonders gut: Wurden in der vergangenen Saison insgesamt rund 4.400 Kilogramm gewonnen, wanderten 2024 schon satte 2.150 Kilogramm in die Regale des Gratis-Sozial-Greißlers, in den Tante Nele-Laden und in die Wohnhilfeeinrichtungen des Vereins, der in Wien, St. Pölten und Salzburg tätig ist.

Möglich macht das Biobauer Andi Ripfl, der die Anbaufläche zur Verfügung stellt. Zurzeit sind es wärmeliebende Gemüsesorten wie Zucchini, Tomaten, Gurken, Melanzani, Pfefferoni und Paprika, die mehrmals wöchentlich vom Feld ins MUT-Vereinszentrum gebracht werden. Von dort aus wird das Biogemüse weiterverteilt.

Das Angebot wächst Mittlerweile profitieren aber nicht nur jene Menschen von dem Projekt, die beim Verein MUT Unterstützung suchen, sondern auch viele andere soziale Organisationen und Einrichtungen in Wien. So gehen die Biolebensmittel unter anderem an die Diakonie, Obdachloseneinrichtungen oder auch das Hilfswerk. „Somit können wirklich viele Menschen in Not hochwertiges und nährstoffreiches Biogemüse genießen“, erklärt Projektleiter Alexander Maier.

© Verein MUT Auch im Neunerhaus in Wien kommt das frische Gemüse gut an.