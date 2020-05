Das Duell im Kernland der ÖVP

Am 3. März entscheiden die Niederösterreicher über die Vergabe von insgesamt 56 Landtagsmandaten. Die Abgeordneten werden in insgesamt 21 Wahlkreisen gewählt. Eine Partei hat die Chance, in einem dieser Wahlbezirke ein so genanntes Grundmandat zu erreichen – das setzt eine entsprechend hohe Zahl an gültigen Stimmen für diese Partei voraus. Gelingt es einer Partei nicht, in den Wahlkreisen Grundmandate zu gewinnen, hat sie dennoch die Möglichkeit in den niederösterreichischen Landtag einzuziehen – nämlich dann, wenn sie zumindest vier Prozent der landesweit gültigen Stimmen bekommt.