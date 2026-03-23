Neuer Primus der Mostbarone ist Top-Produzent und Obstexperte
Vor der anstehenden Landesausstellung und der Birnbaumblüte im April haben sich die Mostbarone für das heurige Jahr gerüstet. Für dieses wichtige Jahr hat die Gruppe der Top-Produzenten und edlen Tourismusbetriebe einen ihrer Prominentesten an die Spitze der Gruppe beordert.
Im Rahmen der traditionellen Mostbaronwallfahrt und Taufe des neuen Mosts wurde Bernhard Datzberger, vulgo „Seppelbauer“ aus Pittersberg, von LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf zum neuen Primus angelobt. Datzberger und seine Familie gehören zu den erfolgreichsten Edelbrennern sowie Most- und Saftproduzenten an der Moststraße.
Gelöbnis
In einer folkloristischen Zeremonie forderte LH-Vize Pernkopf als Patron der Mostbarone das Gelöbnis des geadelten „Seppelbauern“ ein. Er wird jetzt ein Jahr lang die Geschicke der Gruppe leiten und diese auch bei offiziellen Anlässen vertreten. Angelobt wurde auch das neue Mostbaronpaar Jürgen und Katja Datzberger.
„Der Most gehört zu Niederösterreich wie unsere Landschaft und unsere Menschen. Hier im Mostviertel sieht man, wie stark unsere Traditionen sind: Sie bringen Menschen zusammen und schaffen Begegnungen. Genau solche Feste sind es, wo man ins Gespräch kommt, wo Gemeinschaft entsteht und wo wir weitergeben, was unser Land ausmacht“, sagte Pernkopf. Er betonte den hohen Stellenwert der Mostkultur bei der Erhaltung der Streuobstwiesen.
Ziel der kurzen Fußwallfahrt war zuvor die malerische Filialkirche in Wallmersdorf (Gemeinde Allhartsberg). Nach einer Messe fand die Primusfeier und Mosttaufe in der Wirkstatt Hausmening statt. Zuvor pflanzte der frühere Allhartsberger Bürgermeister und nunmehrige Finanz- und Spitalslandesrat Anton Kasser (ÖVP) noch einen viersortigen Apfelbaum, als Symbol für die niederösterreichischen Landesviertel.
Mosttaufe
Bei der Mosttaufe standen dem Amstettner Stadtpfarrer Peter Bösendorfer der NÖ-Landesdirektor des ORF, Alexander Hofer, und Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer als Mostpaten zur Seite. Während der Feierstunde mit viel musikalischer Begleitung verlas die Mostkönigin Elena I. den Taufbrief, Landjugend-Mostprinzessin Kathi I. stand ihr zur Seite.
Junger Most, auch in alkoholfreier Version, Birnen-Frizzante und Mostbratl rundeten das Fest genussvoll ab.
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