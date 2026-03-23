Neuer Primus der Mostbarone ist Top-Produzent und Obstexperte

Vor der anstehenden Landesausstellung und der Birnbaumblüte im April haben sich die Mostbarone für das heurige Jahr gerüstet. Für dieses wichtige Jahr hat die Gruppe der Top-Produzenten und edlen Tourismusbetriebe einen ihrer Prominentesten an die Spitze der Gruppe beordert.

Im Rahmen der traditionellen Mostbaronwallfahrt und Taufe des neuen Mosts wurde Bernhard Datzberger, vulgo „Seppelbauer“ aus Pittersberg, von LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf zum neuen Primus angelobt. Datzberger und seine Familie gehören zu den erfolgreichsten Edelbrennern sowie Most- und Saftproduzenten an der Moststraße.

Gelöbnis

In einer folkloristischen Zeremonie forderte LH-Vize Pernkopf als Patron der Mostbarone das Gelöbnis des geadelten „Seppelbauern“ ein. Er wird jetzt ein Jahr lang die Geschicke der Gruppe leiten und diese auch bei offiziellen Anlässen vertreten. Angelobt wurde auch das neue Mostbaronpaar Jürgen und Katja Datzberger.