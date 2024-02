Scherzhaft auch unter dem Namen „Wunderteam“ zur Europameisterschaft der Priester-Nationalmannschaften entsendet, machte das rot-weiß-rote Team gleich am ersten Tag diesem Titel alle Ehre. Die Truppe um den erfahrenen Kapitän und Torwart Hans Wurzer , dem Pfarrer aus Opponitz im Ybbstal, schaffte den ersten Sieg und den Aufstieg in die Zwischenrunde.

Teamkapitän Hans Wurzer hofft jetzt auf weitere „Wunder“. Nachdem die Mannschaft es beim letzten Turnier in Rumänien auf Platz 10 gebracht hat, ist man jetzt zuversichtlich und will sich in Albanien weiter vorne platzieren.

17 Mannschaften aus allen Teilen Europa nehmen am Turnier teil. Ausgetragen wird der Bewerb in Scutari (Shkoder) in Albanien. Neben dem sportlichen Wettbewerb stehen aber auch kameradschaftlicher Austausch und das Feiern gemeinsamer täglicher Messen im Mittelpunkt. Gefeiert werden sie in den bedeutendsten Kirchen des Landes.