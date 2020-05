Pressbaum: Neustart für totgesagte Schule

Vorerst hat die neue HLW nur eine einzige Klasse; in den kommenden Schuljahren kommt jeweils eine neue erste Klasse (neunte Schulstufe) dazu. Um den notwendigen Rahmen zu schaffen, will die Erzdiözese in den kommenden Jahren drei Millionen Euro investieren. Unter anderem sind Zubauten und ein Dachausbau für neue Klassen geplant; ab dem Schuljahr 2012/13 steht eine neue Gastro-Küche zur Verfügung.



Landesrat Wilfing freute sich, die insgesamt 1173. NÖ-Schule zu eröffnen: Die HLW der Erzdiözese biete den Schülern Zukunft in dreifacher Weise: "Zukunft durch Wissen, Zukunft durch Werte und Zukunft durch Standort-Qualität."



Bürgermeister Schmidl-Haberleitner zeigte sich erleichtert, dass die langen Verhandlungen mit der Kirche positiv abgeschlossen wurden. Besonders erfreulich für den Ortschef: Auch die im gleichen Haus untergebrachte Hauptschule hat wieder mehr Anmeldungen.