Pralinen-Krimi um Wachauer Gift-Attentat geht weiter

„Ich messe unserem seriös aufgearbeiteten Antrag gute Chancen bei“, sagt Verteidiger Blaschitz im Gespräch mit dem KURIER. Er zerpflückt das Gutachten des damaligen Gerichtsmediziners, der seine Analyse des vergifteten Opfers anhand einer Urinprobe durchführte.

In seiner Kalkulation ging der Mediziner von einer durchschnittlichen Ausscheidungsquote von sechs Prozent, die bei einem Gift wie Strychnin üblich ist, aus, und rechnete auf die konsumierte Strychnin-Menge von 0,7 Gramm – so viel wie ein Würfelzucker – hoch. Die soll seiner Ansicht nach mit einer Spritze in die Praline injiziert worden und von Hirtzberger unbewusst aufgenommen worden sein. „Interessant ist, dass er seinen Versuch während des Prozesses nicht mehr wiederholen wollte“, meint Blaschitz.

Deutsche Pathologiespezialisten aus München widersprechen den Behauptungen ihres österreichischen Kollegen und nehmen bei ihren Berechnungen eine Blutprobe zu Hilfe. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass das Opfer rund fünf Gramm des Giftes zu sich genommen haben muss. Das Brisante dabei: Diese Menge passt aber keinesfalls in die verwendete Praline. Auch dann nicht, wenn daraus die Kirsche entfernt wird.

Unzulässig

Auch ein Arzneimittel-Experte der Meduni Wien kommt nach Durchsicht beider Gutachten zu dem Ergebnis, dass die Berechnungsmethode, die der Gerichtsmediziner verwendet hat, unzulässig sei: „Dies ist umso bemerkenswerter, weil dieser in seinem Gutachten selbst darauf hinweist, dass bei einer Zufuhr von 700 Milligramm nur (weniger als) ein Prozent im Harn wiedergefunden wurde.“ So lasse sich aus den zirka 40 Milligramm, die im Harn entdeckt wurden, errechnen, dass Hirtzberger mehr als vier Gramm Strychnin zu sich genommen habe. „Daraus ergibt sich der zwingende Schluss, dass der Tathergang anders gewesen sein muss“, erklärt der Wiener Facharzt in seiner Expertise.

Ein dreiköpfiger Richtersenat muss jetzt prüfen, ob die Beweismittel für eine Wiederaufnahme ausreichen. Bis die Entscheidung fällt, kann es allerdings noch einige Zeit dauern, sagt Gerichtssprecher Ferdinand Schuster.