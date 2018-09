Präzedenzfall: Gericht erlaubt Schalldämpfer für Freizeitjäger

Als einer der wenigen Nicht-Berufsjäger, die ausnahmsweise eine Bewilligung für einen Schalldämpfer haben, gab Wagner mehrere Schüsse mit und ohne Schalldämpfer aus einem Hochstand ab. Der Richter und auch der KURIER wurden in Schussrichtung in einer Deckung in 400 Meter Entfernung Ohrenzeugen. Das Ergebnis fiel auch für Pichler verblüffend aus. Selbst mit Dämpfer war der Knall laut und deutlich zu hören. „Der Mündungsknall in der Umgebung des Schützen wird reduziert, aber der Überschallknall des Geschoßes bleibt gleich laut“, erklärt Wagner.

Ohne entsprechenden Schutz sind bei ungedämpften Schüssen mit rund 165 Dezibel Gehörschäden unvermeidbar. Genau deshalb hat es eine Novelle des Waffengesetzes im Vorjahr möglich gemacht, dass zumindest Berufsjäger und Förster bei ihrer Arbeit Schalldämpfer verwenden dürfen. Bis auf wenige Ausnahmen war der Dämpfer für den Freizeitjäger ein Tabu. „Da nun erstmals ein Gericht festgestellt hat, dass die Schüsse auch über die Flugbahn hinweg laut hörbar sind, spricht nichts mehr gegen eine generelle Freigabe“, erklärt Wagner.