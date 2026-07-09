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St. Pölten

Rauchwolke bei Autobahnauffahrt: Feuerwehren in NÖ im Einsatz

Zahlreiche Feuerwehren wurden zur Bundesstraße 1 im Bereich der Autobahnauffahrt St. Pölten gerufen. Eine Rauchwolke ist bereits von Weitem sichtbar.
Johannes Weichhart
09.07.2026, 09:00

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Dichter schwarzer Rauch steigt hinter Gebäuden auf, offenbar ein Brand auf einem Gelände im Grünen.

Im St. Pöltner Stadtteil Pottenbrunn läuft aktuell ein Großeinsatz der Feuerwehren. Zahlreiche Löschkräfte aus der Region wurden zur Bundesstraße 1 im Bereich der Autobahnauffahrt St. Pölten gerufen. Die Rauchwolke ist bereits von Weitem zu sehen.

Angespuckt, geschlagen: Buskontrolle eskaliert in St. Pölten

Laut Einsatzalarmierung dürfte ein Fahrzeug in Brand stehen. Ob Personen verletzt wurden, ist noch unklar. Die Feuerwehr Pottenbrunn appelliert in den sozialen Medien an die Autofahrer, eine Ausweichroute zu nehmen.

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