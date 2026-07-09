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Rauchwolke bei Autobahnauffahrt: Feuerwehren in NÖ im Einsatz
Zahlreiche Feuerwehren wurden zur Bundesstraße 1 im Bereich der Autobahnauffahrt St. Pölten gerufen. Eine Rauchwolke ist bereits von Weitem sichtbar.
Im St. Pöltner Stadtteil Pottenbrunn läuft aktuell ein Großeinsatz der Feuerwehren. Zahlreiche Löschkräfte aus der Region wurden zur Bundesstraße 1 im Bereich der Autobahnauffahrt St. Pölten gerufen. Die Rauchwolke ist bereits von Weitem zu sehen.
Laut Einsatzalarmierung dürfte ein Fahrzeug in Brand stehen. Ob Personen verletzt wurden, ist noch unklar. Die Feuerwehr Pottenbrunn appelliert in den sozialen Medien an die Autofahrer, eine Ausweichroute zu nehmen.
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