Immer weniger Fahrgäste: Aus für Postbus-Shuttle im Bezirk Mödling

Mit großen Hoffnungen war der Postbus-Shuttle im Bezirk Mödling im Dezember 2021 von der ÖVP präsentiert worden. Das Anruf-Sammeltaxt sollte den öffentlichen Nahverkehr stärken und dazu beitragen, Verkehrsprobleme in der dicht besiedelten Region zu linden. Aber nach vier Jahren wird das Projekt nun mit Ende November eingestellt. Grund dafür seien einerseits geringe Nutzungszahlen, andererseits die ungeklärte künftige Finanzierung, wie ÖVP-Bezirksgeschäftsführer Thaddäus Heindl, Sprecher der ARGE Mobilregion Mödling und Bürgermeister von Hennersdorf bestätigt.

Die Zahl der Fahrgäste sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, so Heindl. Er sieht die Gründe dafür in alternativen Angeboten wie Stadtbussen, Leihrädern oder E-Rollern, die in den vergangenen Jahren verstärkt genutzt würden. Die Kosten pro Fahrt für die Gemeinden seien damit nicht mehr wirtschaftlich darstellbar: "Vor allem in Zeiten, in denen alle jeden Cent zweimal umdrehen müssen." Förderung eingestellt Seitens der Niederösterreichischen Verkehrsorganisation (NÖVOG) wurde die Basisförderung von 33 Prozent der Kosten für das Sammeltaxi eingestellt - allerdings deshalb, weil das Projekt von den Gemeinden gekündigt und kein Ansuchen auf neue Fördermittel gestellt worden sei, wird im Büro von Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) betont. Das bestätigt Heindl: "Auch mit der Förderung wären die Kosten für die Gemeinden unter dem Strich einfach zu hoch gewesen."

Das Pilotprojekt war gemeinsam von den Gemeinden des Bezirkes im Rahmen der "ARGE Mobilregion Mödling" finanziert und seitens des Landes Niederösterreich gefördert worden. Das Anrufsammeltaxi sollte "die letzte Meile" zu den Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel überbrücken. Fahrten konnten über eine Handy-App oder via Telefon gebucht werden, es gab aber immer wieder Kritik wegen verspäteter oder gar nicht erschienener Busse. Eine Ersatzlösung ist derzeit nicht geplant.