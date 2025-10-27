Schwein gehabt: Feuerwehr Mödling rettet Borstenvieh in Deutschland

Tierische Überraschung für vier Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Mödling. Sie hatten in der vergangenen Woche eine besondere Heißausbildung in Deutschland absolviert. Am Rückweg staunten die Mödlinger nicht schlecht, als sie auf der Fahrbahn einer deutschen Schnellstraße plötzlich ein Schwein entdeckten.

Straße gesperrt

Man sicherte sofort die - glücklicherweise gut einsehbare - Straße ab. Unterstützt wurden die Feuerwehrkameraden dabei auch durch ein Pannenfahrzeug des ADAC. Die alarmierte Polizei sperrte dann kurzzeitig die Straße, was den Einsatzkräften aus Mödling die Gelegenheit gab, das Tier von der Fahrbahn in den angrenzenden Grünstreifen zu bringen.