Schwein gehabt: Feuerwehr Mödling rettet Borstenvieh in Deutschland
Tierische Überraschung für vier Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Mödling. Sie hatten in der vergangenen Woche eine besondere Heißausbildung in Deutschland absolviert. Am Rückweg staunten die Mödlinger nicht schlecht, als sie auf der Fahrbahn einer deutschen Schnellstraße plötzlich ein Schwein entdeckten.
Straße gesperrt
Man sicherte sofort die - glücklicherweise gut einsehbare - Straße ab. Unterstützt wurden die Feuerwehrkameraden dabei auch durch ein Pannenfahrzeug des ADAC. Die alarmierte Polizei sperrte dann kurzzeitig die Straße, was den Einsatzkräften aus Mödling die Gelegenheit gab, das Tier von der Fahrbahn in den angrenzenden Grünstreifen zu bringen.
"Dort fühlte sich das Schwein sichtlich wohl und zeigte sich von den vielen Einsatzkräften sichtlich unbeeindruckt", berichtet die Feuerwehr. Die Polizei konnte einen Tierkäfig organisieren, in dem man das Borstenvieh gemeinsam unterbringen und seinem Besitzer übergeben konnte.
Nach etwa einer Stunde konnte die Besatzung des Mödlinger Mannschaftstransportfahrzeuges dann die weitere Heimreise antreten.
