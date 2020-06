Posse um Häfen-Diplomarbeit

2012 begann sie den Bachelor-Studiengang "Polizeiliche Führung" an der FH Wiener Neustadt und suchte dafür bei der Vollzugsdirektion um Sonderurlaub und Übernahme von Kosten an – was zum Teil bewilligt wurde. Für die Diplomarbeit zum Thema "Elektronisch überwachter Hausarrest im modernen Strafvollzug" führte H. Interviews mit ehemaligen Fußfessel-Trägern. Diese sollten die Lehrlinge abtippen. Sofern sie "keine anderen Tätigkeiten zu verrichten hätten", wie es im Bericht heißt. Immerhin zwei Wochen sollen die zwei jungen Frauen damit beschäftigt gewesen sein.

H. selbst sah offenbar kein Problem, rechtfertigte sich damit, dass "ihr Studium zumindest teilweise im dienstlichen Interesse gelegen sei und die weiblichen Lehrlinge nicht wirklich ausgelastet waren. Im Übrigen hätten die Lehrlinge ohnehin am Computer schreiben lernen sollen". Die Abschriften seien letztlich auch nicht zu gebrauchen gewesen.

Die Staatsanwaltschaft Wien folgte dieser Argumentation zumindest teilweise: H. könne "weder ein zweifelfreies Wissen um die Begehung des Amtsmissbrauchs, noch ein entsprechender Schädigungsvorsatz" nachgewiesen werden.

In der Anwaltskanzlei von Klaus und Manfred Ainedter, die die Justizbeamtin in der Causa vertritt, sieht man das auch so. Alles andere als eine Einstellung des Verfahrens wäre eine Überraschung.