Zuwachs in NÖ: Traismauer gewinnt einen neuen Großbetrieb

Der Traismaurer Wirtschaftspark Campus 33 im Bezirk St. Pölten bekommt weiteren Zuwachs: Die PORR AG errichtet dort einen neuen zentralen Standort für den Hoch- und Tiefbau in der Region. Der Baustart steht unmittelbar bevor. Auf dem rund 26.000 Quadratmeter großen Grundstück entstehen ein Bürogebäude, eine Werkstatthalle und ein Außenlager. Die erste Bauphase umfasst das Bürogebäude und den Lagerplatz; die Fertigstellung ist laut Planung für Mitte 2027 vorgesehen.

Die große österreichische Baufirma hatte das Grundstück vor knapp zwei Jahren von der Stadtgemeinde Traismauer erworben. Mit der Ansiedlung erweitert eine der größten österreichischen Baufirmen ihre Präsenz im niederösterreichischen Zentralraum. „Fachkräfte von morgen“ „Ich freue mich, dass am Campus 33 demnächst Neues geschaffen wird und so in Zukunft rund 200 Personen ihren neuen Arbeitsplatz in unserer Stadt finden werden“, sagt SPÖ-Bürgermeister Herbert Pfeffer. „Mit der PORR gewinnt Traismauer auch einen neuen Ausbildungsbetrieb für unsere Fachkräfte von morgen.“ Der künftige Standort liegt direkt an der S33 und ist über die Anschlussstelle „Traismauer Nord“ erreichbar. Dadurch sei das Areal laut den Projektverantwortlichen logistisch besonders günstig gelegen.