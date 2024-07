Popcorn aus NÖ: Das Maiskorn macht die Musik

Von Anna Kindlmann

Geht ausreichend Wind, dann riecht es in Pummersdorf (Bezirk St. Pölten) wie an der Kinokasse. „Darüber freuen sich die Leute im Ort“, lacht Landwirt Nikolaus Zichtl, der hier in einem Stall mit seinem Team und einer Maschine täglich frisches Popcorn in Papiersackerl füllt.

Durch eine Holzflügeltüre hindurch geht der Landwirt in den Hof, der schon seit 1840 der Familie gehört. Die Hausmauer zieren heute verschiedenfarbige Maiskolben, und aus den Innenräumen ertönt schon das unverkennbare „Plopp“-Geräusch der Maiskörner, die in der Hitze aufplatzen. In der kleinen „Popcorn-Küche“ steht eine große Maschine. Für die Würze ist eine Mischmaschine zuständig: Salz, Chili, Paprika, Rosmarin oder Knoblauch werden zur Aromatisierung genutzt. Denn Zichtl hat immer acht Sorten im Angebot. Was beliebt ist, bleibt – was weniger ankommt, wird gegen neue Rezepturen eingetauscht.