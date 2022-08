Der sogenannte "Kautionstrick" ist in Niederösterreich weiterhin Thema. In Wolfsthal (Bezirk Bruck a. d. Leitha) wurde nach Polizeiangaben vom Freitag eine 21-Jährige im Zusammenhang mit einer solchen Betrugshandlung festgenommen. Bei sich trug die polnische Staatsbürgerin wertvollen Schmuck, den sie angeblich geschenkt bekommen hatte. Die Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Hinweise zu weiteren Taten wurden erbeten.

Im Rahmen des "Kautionstricks" geben Betrüger meist vor, Polizisten zu sein. Gefordert wird dann von den Betroffenen oftmals vor dem Hintergrund eines vermeintlichen Unfalls eines Familienmitglieds die Zahlung eines Geldbetrags. Im aktuellen Fall wurde eine Kaution von 90.000 Euro verlangt, da die Tochter einen Verkehrsunfall mit schwer verletzten Personen verursacht habe. Vorgegeben wurde, dass bei Nichtbezahlung mit einer Haftstrafe zu rechnen sei. Die 21-Jährige dürfte als Abholerin fungiert haben.

Ehering gefunden

Die Handschellen klickten am 3. August. Bei einer Personendurchsuchung wurden ein goldener Ehering mit der Inschrift "Jakob 20.2.54", ein weiterer Goldring, ein silbernes Piercing sowie eine Goldkette gefunden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurden am Freitag Bilder dieser Wertgegenstände und ein Foto der Beschuldigten veröffentlicht. "Dadurch erhofft sich die Polizei Niederösterreich, weitere bisher ungeklärte vollendete Kautionstrickbetrugshandlungen mit derselben Abholerin im gesamten Bundesgebiet aufklären zu können", wurde per Aussendung betont. Hinweise werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133 30-3333) erbeten.