Polizeihund erschnüffelte 2,8 Kilogramm Heroin im Reisegepäck

Der Polizeihund "Pitt von Taffatal" erwies sich einmal mehr als wichtige Einsatzkraft am Flughafen Wien. Am 18. September konnte durch seine feine Nase ein Drogenkurier geschnappt werden, schreibt die Polizei in einer Aussendung. Der 22-jährige Nigerianer dürfte laut Polizei versucht haben, 2,8 Kilogramm Heroin von Afrika über Wien nach Italien zu schmuggeln.

Verdächtiger festgenommen

Die illegale Ladung wurde laut Aussendung in einem doppelten Boden des Koffers entdeckt. Der beschuldigte, junge Mann wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Nur durch Poilzeihund Pitt sei es den Einsatzkräften gelungen, den Mann zu überführen. Denn Pitt hätte auf das Gepäckstück hingewiesen. Schon bei zahlreichen Einsätzen hätte der Vierbeiner sich bewährt. Seit Dezember 2019 verstärkt er das Team der Drogenfahnder am Flughafen Wien. Patin von Pitt ist übrigens Philippa Strache.