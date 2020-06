Polizeiauto bei Crash auf A1 gerammt

Wegen des dichten Schneefalls in weiten Teilen Niederösterreichs standen die Einsatzorganistationen wegen zahlreicher Verkehrsunfälle am Montag im Dauerstress. Der schwerste Zwischenfall ereignete sich am frühen Nachmittag auf der Westautobahn im Bezirk Melk.

Bei dichtem Schneefall kam es auf der Schneefahrbahn im Gemeindegebiet von Neumarkt/ Ybbs zu einer Unfallserie mit sechs Autos. Ein Pkw, der ins Schleudern geriet und gegen die Mittelleitschiene gekracht war, löste die Misere aus. Bei den nachfolgenden Karambolagen am A1-Abschnitt zwischen Amstetten-Ost und Ybbs, Bezirk Melk, wurde auch ein Polizeiwagen, der einen Unfall absicherte, gerammt. Ein Beamter, der im Fahrzeug gerade Dokumente kopierte, erlitt leichte Verletzungen. Bei den anderen Unfällen wurden weitere vier Personen verletzt. Eine Mutter und ihr Kind mussten schwer verletzt ins Spital eingeliefert werden. Die Westautobahn musste in Fahrtrichtung St. Pölten zur Bergung der beschädigten Autos durch die Feuerwehr Blindenmarkt für eine Dreiviertelstunde komplett gesperrt werden.